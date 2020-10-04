Farika Kitaplı Kahve'de ders çalışan öğrencilere çay ve çorba ikramı - Son Dakika

Farika Kitaplı Kahve'de ders çalışan öğrencilere çay ve çorba ikramı

Farika Kitaplı Kahve'yi ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ders çalışmak için gelen öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Farika Kitaplı Kahve'de ders çalışan öğrencilere çay ve çorba ikramı, System.String[]

Farika Kitaplı Kahve'yi ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ders çalışmak için gelen öğrencilere çorba ikramında bulundu. Kütüphanede Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından öğrencilere hafta içi her gün çay, hafta sonları ise çorba ücretsiz olarak ikram ediliyor.

Hizmete açıldığı günden bu yana Gaziosmanpaşalı öğrencilerin ve kitapseverlerin uğrak noktası olan Farika Kitaplı Kahve'de ziyaretçilere Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından çay ve çorba ikram ediliyor. Çay ikramı hafta içi her gün sabah saatlerinde, çorba ikramı ise hafta sonları akşam saatlerinde ücretsiz olarak yapılıyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Farika Kitaplı Kahve'yi ziyaret ederek, ders çalışan öğrencilere başarılar diledi. Başkan Usta, kitap okumaya "sıcak bir mola" veren öğrencilere bizzat çorba ikramında bulundu. Çorba dağıtımı sırasında ziyaretçiler uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Usta da öğrencilerle sohbet etti.

İlçede kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve kültürel yaşama katkı sağlamak amacıyla hizmete açılan Farika Kitaplı Kahve'de tarih, edebiyat ve bilim başta olmak üzere çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik 20 bin eser bulunuyor. Birçok konu hakkında güncel yayının da yer aldığı mekan her yaştan araştırmacıya kaynak oluşturuyor. Kütüphane bölümü, kafeteryası, sosyal etkinlik alanları, mescidi ve doğa manzarası ile tüm ihtiyaçları karşılayan mekanda öğrenciler, hem sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışma hem de sosyalleşme fırsatı buluyor. Öte yandan Farika Kitaplı Kahve'de uzman psikolog tarafından öğrencilere sınav stresiyle başa çıkma ve dikkat dağınıklığına karşı danışmanlık hizmeti de sunuluyor.

Kütüphanede pandemi tedbirleri uygulanıyor

Salgın dönemi boyunca periyodik olarak dezenfekte edilen Farika Kitaplı Kahve'de sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Ziyaretçiler, HES kodu sorgulamasının ardından ateş ölçümü yapılarak içeri alınıyor. Girişte el dezenfektanlarını kullanan ziyaretçilerin maske kullanması da zorunlu tutuluyor. Mekan içerisinde her ziyaretçiden sonra masalar ve ortak kullanılan bilgisayar dezenfekte ediliyor. Kitaplar da aynı şekilde sık sık sterilize ediliyor. Farika Kitaplı Kahve, haftanın 7 günü 08.30-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - İSTANBUL

Farika Kitaplı Kahve'de ders çalışan öğrencilere çay ve çorba ikramı
Farika Kitaplı Kahve'de ders çalışan öğrencilere çay ve çorba ikramı
Farika Kitaplı Kahve'de ders çalışan öğrencilere çay ve çorba ikramı
Farika Kitaplı Kahve'de ders çalışan öğrencilere çay ve çorba ikramı
Farika Kitaplı Kahve'de ders çalışan öğrencilere çay ve çorba ikramı
Farika Kitaplı Kahve'de ders çalışan öğrencilere çay ve çorba ikramı
Farika Kitaplı Kahve'de ders çalışan öğrencilere çay ve çorba ikramı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Farika Kitaplı Kahve'de ders çalışan öğrencilere çay ve çorba ikramı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

30 yıllık polis memuru yol kenarında ölü bulundu Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı 5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın Üzerinden traktör geçen şahıs hayatını kaybetti Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti
AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes ve müzakere çağrısında bulundu AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes ve müzakere çağrısında bulundu         
22:01
Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı         
21:48
Yusuf Erdoğan attığı gol sonrası, G.Saray yedek kulübesi önünde kayarak sevindi Yusuf Erdoğan attığı gol sonrası, G.Saray yedek kulübesi önünde kayarak sevindi         
21:14
Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı         
20:41
Çocuklarına zulmedip sosyal medyada yayınlayan acımasız baba tutuklandı Çocuklarına zulmedip sosyal medyada yayınlayan acımasız baba tutuklandı         
20:01
Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu         
16:56
Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı         
13:51
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz         
10:29
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var         
20:13
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 22:45:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Farika Kitaplı Kahve'de ders çalışan öğrencilere çay ve çorba ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei