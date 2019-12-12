Fas Kralı'ndan İslam dünyasının zenginlikleri için yeni yol haritası çağrısı - Son Dakika
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Fas Kralı'ndan İslam dünyasının zenginlikleri için yeni yol haritası çağrısı

6 saat önce

Fas Kralı 6. Muhammed, İslam dünyasının zenginliklerinden yararlanmak için yeni bir yol haritası belirlenmesi çağrısında bulundu.

Fas Kralı'ndan İslam dünyasının zenginlikleri için yeni yol haritası çağrısı, System.String[]

Fas Kralı 6. Muhammed, İslam dünyasının zenginliklerinden yararlanmak için yeni bir yol haritası belirlenmesi çağrısında bulundu.

Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Kral 6. Muhammed'in gönderdiği mesajı okudu.

İslam dünyasının zenginliklerinden yararlanmak için yeni bir yol haritası kabul edilmesi istenen mesajda, bunun İslam ülkelerinin yaşam kalitesi göstergelerinde niteliksel bir değişime katkı sağlayacağı belirtildi.

İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kutlamalarının karmaşık ve hassas uluslararası koşullar altında, bölünme ve mezhep seslerinin yükseldiği, terör ve aşırılık olgusunun arttığı bir döneme denk geldiğine işaret edilen mesajda, bu durumlara yol açan sebeplerin ve faktörlerin ele alınması gerektiği kaydedildi.

Mesajında, "İslam dünyasındaki mevcut durumun doğru ve nesnel bir şekilde teşhis edilmesi, tarafsız ve derin bir biçimde değerlendirilmesi bu zor dönemin aşılmasına yardımcı olur." ifadelerine yer veren Fas Kralı 6. Muhammed, İİT'nin gücünün en önemli kaynağının Filistin ve Kudüs davasının haklılığına duyulan inanç olduğunu vurguladı.

İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Muhammed İslam, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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