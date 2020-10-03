Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turu - Son Dakika

Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turu

Fas'ta, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisini (TM) temsil eden heyetler arasında gerçekleştirilen Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turu, Buznika kentinde başladı.

Fas'ta, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisini (TM) temsil eden heyetler arasında gerçekleştirilen Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turu, Buznika kentinde başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, görüşmelerde Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre Libya'daki üst düzey kurumlara atama kriterlerinin belirlenmesi bekleniyor.

Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turu, 30 Eylül'de süresiz olarak ertelenmişti.

Libya Diyalog Toplantısı

Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasında 6-10 Eylül'de görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmelerin kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı.

Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyor.

Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turu
Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turu
Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turu
Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turu

Diyalog Toplantısı, Halife Hafter, Libya, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:44 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turu - Son Dakika

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