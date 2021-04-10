Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam
Galatasaray: Muslera, Yedlin (Dk. 28 Şener Özbayraklı), Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo (Dk. 83 Kerem Aktürkoğlu), Fernandes, Emre Akbaba (Dk. 68 Emre Kılınç), Oğulcan Çağlayan (Dk. 68 Feghouli), Babel, Mustafa Muhammed (Dk. 83 Luyindama)
Fatih Karagümrük: Viviano, Koray Altınay (Dk. 90 Mevlüt Erdinç), Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe Tatlı (Dk. 68 Hedenstad), Bertolacci (Dk. 59 Aksel Aktaş), Ndao, Jimmy Durmaz, Lens (Dk. 59 Salibur), Sobiech
Goller: Dk. 59 Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 62 Babel (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 79 Donk (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 15 Mustafa Muhammed, Dk. 41 Emre Akbaba, Dk. 84 Babel, Dk. 90 Fernandes (Galatasaray), Dk. 57 Roco, Dk. 70 Viviano (Fatih Karagümrük)
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
59. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Soldan ceza sahası içine giren Salibur'un şutunda Muslera'nın çeldiği top, Ndao'nun önüne düştü. Bu oyuncunun müsait durumdaki vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
62. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Fernandes, ceza sahası önünde Koray Altınay'dan kaptığı topu Babel'e gönderdi. Hollandalı oyuncu ceza sahası içinde rakibini geçerek altı pas önünde şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
82. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Mustafa Muhammed topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
86. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, Balkovec'in müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltıyı iptal etti.
90+3. dakikada Sobiech'in pasında defansın arkasına sarkan Balkovec, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, kaleci Muslera topu çeldi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Kaynak: AA
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