Son Dakika Haberleri: Fatih Karagümrük, Eray İşcan'dan Vazgeçti

Fatih Karagümrük, Eray İşcan'dan Vazgeçti

2 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer gündemlerinde olan Galatasaray'ın eski file bekçisi Eray İşcan'dan vazgeçti.

Fatih Karagümrük, Eray İşcan'dan Vazgeçti, System.String[]
TFF 2. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer gündemlerinde olan Galatasaray'ın eski file bekçisi Eray İşcan'dan vazgeçti.

Bu sezon Süleyman Hurma'nın başkan olmasının ardından takıma Erkan Zengin, Barış Özbek, Turgut Doğan Şahin ve Mehmet Batdal gibi Süper Lig yıldızlarını adan TFF 2. Lig ekibi Fatih Karagümrük devre arası transferlerini de sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar son olarak Galatasaray'ın eski kalecisi Eray İşcan'ı gündemine aldı. Yapılan görüşmeler sonrasında Karagümrük bu transferden vazgeçti.

Devre arası kampını Antalya'da yapan İstanbul ekibi, kamp dönemi boyunca birçok önemli transfere imza atmayı planlıyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:42 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Eray İşcan, Spor
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