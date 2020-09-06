Fatih Portakal, son kez FOX TV'ye çıkıp ayrılık nedenini açıklayacak - Son Dakika

Yarın Fatih Portakal son kez FOX TV'ye ekranlarına çıkacak. FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Selçuk Tepeli 'nin sunacağı FOX Ana Haber'e hem Fatih Portakal hem de kendisinin konuk olacağını duyurdu. Şentürk, "Türkiye yarın çok şık bir bayrak değişimi izleyecek. Fatih orada anlatacak neden ayrıldığını" ifadelerini kullandı.

"İKİ AY BOYUNCA UĞRAŞTIK"

Şentürk, "Fatih Portakal kendi öznel nedenleri dolayısıyla bırakma kararı aldı. Ben, yayın yönetmeni olarak zamansız, gereksiz buluyorum. Ben Yayın Yönetmeni olarak zamansız oluyorum gereksiz buluyorum iki ay boyunca Fatih Portakal'ı ikna etmek için hepiniz biliyorsunuz uğraştık fakat saygı duymak lazım… Önce insanız sonra gazeteci. Onun da bir yaşamı var onun da bir yaşam hakkı var anayasal hakkı var, insan hakları var" diye konuştu.

"KAÇ KİŞİ CESARET EDEBİLİR"

Portakal'a saygı duymak zorunda olduğunu söyleyen Şentürk, "Elbette zamansız buluyorum yersiz buluyorum çok başarılı çok zirvede ama bu tarafından da baktığınızda acaba Türkiye'de kaç kişi Fatih'in bulunduğu noktada elinin tersiyle bu zirveyi bu şöhreti itip de normal yaşamına iç yaşamına çekilebilir? Kaç kişi cesaret edebilir soruyorum burada" ifadelerini kullandı.

BU KEZ KONUK OLACAK

Yarın Fatih Portakal son kez FOX TV'ye çıkıyor, daha doğrusu konuk oluyor. Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber'de hem Fatih Portakal hem ben konuk olacağız. Türkiye yarın çok şık bir bayrak değişimi izleyecek. Fatih orada anlatacak neden ayrıldığını" dedi.

"KORKTU KAÇTI DİYENLER VAR"

Doğan Şentürk, "İktidar, FOX yönetimine ve Fatih'e baskı yaptı ve yolları ayırma kararı aldılar diyorlardı. İktidar, Fatih Portakal'a para verdi iddiası vardı. Doğan Şentürk yol verdi, engellemek istemedi iddiaları vardı. Korktu kaçtı diyen de var. Bunlar çok komik" şeklinde konuştu.