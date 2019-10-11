Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu başlıyor

Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu, yarın başlayacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yerel seçimler nedeniyle ertelenen Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu'na, Edirne ve Kırklareli ev sahipliği yapacak.

Edirne-Kırklareli yarışları, Bisiklet Milli Takımı için 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi son viraj olarak görülüyor.

İki gün sürecek yarışlar için Kırklareli'ne gelen Bisiklet Milli Takım Antrenörü Kairat Baigudinov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Turu Edirne ve Kırklareli yarışlarına büyük önem verdiklerini söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na milli takımın bir sporcu götürmeye hak kazandığını ifade eden Baigudinov, iki gün sürecek yarışlarda da puan toplayarak ikinci sporcuyu götürmeyi hedeflediklerini belirtti.

En yakın rakipleri Belarus ile aralarında 128 puan farkı bulunduğunu aktaran Baigudinov, "Bu yarışta iyi puanlar alıp onları geçmek ve olimpiyata ikinci sporcuyu götürmek istiyoruz. Fatih Sultan Mehmet Turu Edirne ve Kırklareli etabı bizim son yarışımız. Buradan çok iyi puan almayı hedefliyoruz ve olimpiyatlara ikinci sporcuyu götürmek için son şansımız." diye konuştu.

Olimpiyatlarda tarih yazmak istediklerini dile getiren Baigudinov, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlarda, parkur çok zor. 5 bin metre tırmanma var Tokyo'daki parkurda. Zor ve teknik bir parkur. Bütün dünya olimpiyatta podyuma çıkmak için uğraşacak ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şu an son yarışa odaklandık. Bu yarışta bir sporcu mu iki sporcu mu götüreceğiz onu düşünüyoruz. 2020'de hem ülkemizdeki uluslararası yarışlarda hem yurt dışındaki yarışlarda pedal basıp olimpiyatlara hazırlık sürecine gireceğiz. İnşallah en iyisini yapacağız."