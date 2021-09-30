Üye Girişi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2021 yılı mezunlarını uğurladı - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2021 yılı mezunlarını uğurladı

30.09.2021 10:22
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2021 yılı mezunlarını uğurladı, System.String[]

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) 8'inci mezuniyet töreni Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iki oturumla gerçekleştirildi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) 8'inci mezuniyet töreni Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iki oturumla gerçekleştirildi. Bu yıl ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde bin 402 öğrenci mezun olmaya hak kazandı. Kovid-19 salgını önlemlerinin alındığı tören alanında mezunlar mutluluklarını aileleri ile paylaştı. Salgın nedeniyle törene katılamayan mezunlar için üniversitenin YouTube hesabından canlı yayın yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde ilk olarak mezunlar adına Hukuk Fakültesi bölüm birincisi Yunus Emre Kılıç bir konuşma gerçekleştirdi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde öğrenci olmanın ayrıcalıklarını anlatan Yunus Emre Kılıç, üniversitenin vakıf kültür ve anlayışı içinde hareket etmesi, samimiyet ve yardımlaşma odaklı insan ilişkileriyle fark yarattığını dile getirdi.

"HUKUK NOSYONU KAZANDIK"

Hukuk Fakültesinde aldığı eğitimin niteliği ve kendisi için anlamından söz eden Kılıç, "Fakültemizde bizlere sadece teorik bilgi verilmedi. Özellikle hukuk nosyonu kazanabilmemiz de çabalandı. Hukuk fakültesi sınavları zor olmasıyla bilinir. Fakültemizde yapılan sınavlar ise diğer fakültelere nazaran daha da zordur. Bugün itibarıyla iki aydır avukatlık stajı yapıyorum. Sınavlarda her ne kadar zorlanmış olsam da bu durumun lehimize olduğunu staj yaparken anladım. Bugün uygulamada Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mezunu bir hukukçunun değeri her geçen gün artmaktadır" dedi.

"ZOR ŞARTLARA CEVAP VEREBİLDİK"

Salgının alışkanlıkları olduğu gibi eğitim öğretim süreçlerini de değiştirdiğini ifade ederek konuşmasına başlayan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı ise Kovid-19 salgınının başladığı günden bugüne üniversite olarak eğitim faaliyetleri dışında birçok güzel işe imza attıklarını kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgının gölgesinde de olsa kuruluşumuzun 10'uncu yılını idrak ettik. 10'uncu yılın getirdiği tecrübenin neticesinde kök salmış bir kurum olarak zor şartlara cevap verecek refleksler geliştirebildik, çalışmalar ortaya koyabildik. Aynı ruhla ve yenilenen heyecanımızla diyerek üniversitemizin logosunu değiştirdik. Bu zaman diliminde ülkemizi ve bütün İslam alemini ilgilendiren ve sevindiren kutlu olaya şahitlik ettik. Fatih Sultan Mehmed'in büyük emaneti Ayasofya Camii büyük bir irade ve kararlılık tezahürünün neticesinde yeniden ibadete açıldı. Bu bizi de büyük sevince gark etti ama bizim sevincimiz daha fazlaydı. Çünkü Ayasofya Külliyesi içinde yer alan Ayasofya Medresesi üniversitemize tahsis edildi. ve biz orada Ayasofya Araştırmaları Merkezini kurduk."

"YENİ BİR BAŞLANGICIN EŞİĞİNDESİNİZ"

Mezun öğrencilere yeni bir başlangıcın eşiğinde olduklarını hatırlatarak bu eşiğin yeni kapıların açılmasına vesile olacağını söyleyen Prof. Dr. Andı, "Eğitim hayatınızda bir evreyi bitirdiniz. Yeni bir başlangıcın eşiğindesiniz. Unutmayın ki eşikler yeni kapıların açılışı için vardır. Bitişler yeni başlangıçlar içindir. Hayatınızın bundan sonraki döneminde, aldığınız eğitimin size taşıdığı kazanım ve imkanları hem kendiniz ve ailenizin hem de milletimizin ve vatanımızın faydasına sarf etmenin eşiğindesiniz" diye konuştu.

"DONANIMLI GENÇLERİ HAYATA UĞURLUYORUZ"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak yüzlerce öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek de "Geleceği şekillendirecek olan insanın sahip olduğu yetenek, bilgi ve donanımdır. Günümüz toplumlarının gücü eğitimli insanların çokluğu ve kalitesiyle ölçülmektedir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak bizler de bugün üniversite eğitimini tamamlayan bin 402 gencimize diplomalarını veriyoruz. Onları eğitimli, donanımlı gençler olarak hayata uğurluyoruz. Böylece ülkemizin geleceğine katkı sağlamış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bölüm birincilerine hediyeleri takdim edilirken tüm öğrenciler de diplomalarını aldı. Mezunların büyük bir coşkuyla keplerini fırlatmasının ardından tören sona erdi.


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2021 yılı mezunlarını uğurladı

Fatih Sultan Mehmet, Kongre, Hukuk, Haliç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2021 yılı mezunlarını uğurladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı 10:25 Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı 10:21 Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı 10:07 Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı
Yargıtay'dan emsal yaratan karar: Kira sözleşmesi kiralayanın ölümü ile sona ermez 09:58 Yargıtay'dan emsal yaratan karar: Kira sözleşmesi kiralayanın ölümü ile sona ermez Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan 09:53 Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi 09:44 TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi
Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı 08:35 Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı 07:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı

Son Dakika Haberleri
10:24 Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Merih Demiral, performansı ile tam not aldı
10:23 Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi
10:21 Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı
10:08 Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil için olay sözler: Tembel ve işe yaramaz
10:07 Dev banka QNB Finansbank, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı
09:58 Yargıtay'dan emsal yaratan karar: Kira sözleşmesi kiralayanın ölümü ile sona ermez
09:57 'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da ilk kez bu kadar net görüntülendi
09:52 Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan
09:46 Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı
09:44 TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt         
10:26
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil için olay sözler: Tembel ve işe yaramaz Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil için olay sözler: Tembel ve işe yaramaz         
10:08
Eşi için elbise siparişi verdi, gelen çocuk elbisesi çıktı Eşi için elbise siparişi verdi, gelen çocuk elbisesi çıktı         
10:05
'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da ilk kez bu kadar net görüntülendi 'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da ilk kez bu kadar net görüntülendi         
09:57
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü         
07:53
Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı         
23:14
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 10:30:14. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2021 yılı mezunlarını uğurladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement