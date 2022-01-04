Fatih'te öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Fatih'te trafik ışıklarında içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsüyle çarpışan otomobil takla attı. Kazada otomobilin içindeki yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Macar Kardeşler Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Filistin uyruklu sürücünün hakimiyetindeki 34 SA 4044 plakalı Fiat Egea marka otomobil Vezneciler istikametine giderken Fevzipaşa Caddesi'ne çıkmaya çalışan 34 LGT 665 plakalı Fiat Ducato marka öğrenci servisiyle çarpıştı. Öğrenci servisinin arka tekerlek kısmından çarptığı otomobil, takla atarak yola ters düştü. Kazanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü ve yan koltukta oturan kadın takla atan araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Servis minibüsünün sürücüsü ve öğrenciler kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilden çıkarılan 2 yaralıyı ambulansla Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ışıklarının olduğu dört yol ağzında gerçekleşen kazayla ilgili incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Servis minibüsündeki öğrenciler arasında kendi yeğenin de olduğunu söyleyen Mehmet Emin Başkan: "Filistinli arkadaş Fatih Caddesi'nden geliyordu. Minibüs de buradan çıkıyordu. Öğrencilerin dediklerine göre, ikisi de durmadan çarpıştı. Dediklerine göre ikisi de sarı ışıktaymış. Eğer köşede vurmasaydı ortasından minibüse vurabilirdi" dedi.

Otomobilin havada iki takla attığını söyleyen Başkan, "Kayarak buraya geldi. İçinden arkadaşlar kapıları kırarak çıkardı. Filistinli bir kadın, bir erkekti. Araba da kiralıkmış. Servis aracında öğrenciler vardı. Kendi yeğenim de vardı. Sadece bir tanesinin burnu akıyordu. Acaba normal bir kan mı, yoksa kafasını bir yere mi vurdu onu görmedim. Hatta Pertevniyal Okulu'nun oradan geldi. Yeğenim de orada okuyor. Buradaki bir yurdun öğrencileri" şeklinde konuştu. - İSTANBUL