'Fatih Terim ile aranızda sıkıntı var mı?' sorusuna Mustafa Cengiz, 'Hayır, yarın toplanıyoruz' yanıtını verdi

Mustafa Cengiz'in hafta içi yaptığı açıklamalardan sonra Galatasaray'da adeta büyük bir kaos patlak verdi. Başkanın "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" sözlerinden sonra kazan kaldıran futbolcuları Fatih Terim sakinleştirdi. Tecrübeli hocanın Göztepe maçından önce söylediği, "Galatasaray'da sahada emek verenlere kimse dokunamaz" sözleri ise yönetim ile Florya arasında bağların artık tamamen koptuğu şeklinde yorumlandı.

"YARIN TOPLANIYORUZ"

TV100'den Emir Kılıççetin'in, "Sayın başkan Ultraslan sizi istifaya davet etti. Fatih Terim ile aranızda bir sıkıntı var mı?" şeklinde sorduğu soruya Cengiz, "Hayır. Yarın toplanıyoruz" cevabını verdi.