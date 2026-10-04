Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması - Son Dakika
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Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması

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Fatma Betül Sayan Kaya\'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram\'dan özür açıklaması
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Fon krizine ilişkin Fatma Betül Sayan Kaya'yı, "Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor" açıklamalarıyla dikkat çeken AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram açıklama yaptı. İfadelerinin maksadını aştığını söyleyen Bayram, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti teşkilatından özür diledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, geçtiğimiz günlerde, fon krizine adı karışan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Katıldığı canlı yayında konuşan Bayram, "Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor" dedi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SERKAN BAYRAM'DAN YENİ AÇIKLAMA

Bayram'dan yeni açıklama geldi. Serkan Bayram, açıklamasındaki bazı ifadelerin maksadını aştığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti teşkilatından özür diledi. Bayram şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde yaptığım açıklamaların bazı çevrelerce istismar edildiğini ve özellikle mensubu olmaktan onur duyduğum AK Parti camiasında meydana getirdiği haklı rahatsızlığı görüyorum.

Ülkemizin son günlerde içinde bulunduğu birtakım olaylar konusunda duyduğum kaygıları ifade etmeye çalışırken; kullandığım bazı ifadelerin maksadını aştığını ,çarpıtıldığını ve partimizin kurumsal kimliğini, dava arkadaşlarımızı ve yıllardır büyük bir fedakârlıkla hizmet eden teşkilat mensuplarımızı zan altında bırakan bir görüntü oluşturduğunu müşahade ediyorum.

"CUMHURBAŞKANIMIZ VE DAVA ARKADAŞLARIMDAN HAKLARINI HELAL ETMESİNİ İSTİYORUM"

Eleştiri yapmakla, birlikte yol yürüdüğümüz insanları töhmet altında bırakabilecek bir dil kullanmak asla istemedim.

Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 25 yıldır aynı davaya hizmet etmiş bir milletvekili olarak, düşüncelerimi parti içi mekanizmalar içerisinde ve siyasi sorumluluğun gerektirdiği üslupla ifade etmem gerekirdi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm dava arkadaşlarımdan, teşkilatlarımızdan ve AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca vatandaşımızdan maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum. Herkesin yapamadığı özür de bir Olgunluk tur.

"KESİN HÜKÜM İFADE EDEN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNMAM İSABETLİ OLMAMIŞTIR"

Özellikle devam eden hukuki süreçler, kişiler ve kurumlar hakkında kesin hüküm ifade eden değerlendirmelerde bulunmam isabetli olmamıştır. Hukukun temel ilkesi açıktır: İddiaları araştırmak, delilleri değerlendirmek ve hüküm vermek bağımsız yargının görevidir.

Üstelik Cumhurbaşkanımız, fon süreciyle ilgili gerekli adımları zaten atmış; Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmiş, Cumhurbaşkanı Yardımcımız başkanlığında tam yetkili bir koordinasyon kurulu oluşturmuştur. İlgili kurullar harekete geçmiş, inceleme ve denetim süreci başlamıştır. Değerlendirmelerimde bu adımları da vurgulamam gerekirdi.

"ÜZGÜNÜM"

AK Parti, çeyrek asrı geride bırakan siyasi mücadelesinde milletimizin iradesini esas almış; vesayetle, yolsuzlukla, hukuksuzlukla ve milletin kaynaklarına el uzatan anlayışlarla mücadele etmiş büyük bir siyasi harekettir. Bazı iddialar üzerinden bu büyük camianın tamamının tartışılır hâle gelmesine yol açabilecek sözler söylemiş olmaktan dolayı üzgünüm.

Engelli kardeşlerimizin haklarını her zaman yaşadığım hayatın sorumluluğu olarak gördüm. Bu duyarlılığım sözlerimi sertleştirmiş olabilir; ancak niyetim hiçbir zaman kişileri veya camiamızı hedef almak olmamıştır. Engellilerimizin haklarının korunması noktasında, Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz’in attığı her adımın hak sahiplerine eksiksiz ulaşması için çalışmaya devam edeceğim. Milletimizin ve kamuoyunun takdirine saygıyla sunarım."

Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması
Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması
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SON DAKİKA: Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması - Son Dakika
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