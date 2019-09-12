Son Dakika Haberleri: Fatma Teyze'nin hasta yatağı Büyükşehir'den
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Fatma Teyze'nin hasta yatağı Büyükşehir'den

9 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Finikeli 56 yaşındaki Fatma Özbek'e otomatik hasta yatağı yardımında bulundu.

Fatma Teyze'nin hasta yatağı Büyükşehir'den, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Finikeli 56 yaşındaki Fatma Özbek'e otomatik hasta yatağı yardımında bulundu.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Finike Hizmet Birimi işbirliği ile merkez ve kırsaldaki en uzak mahallelere kadar ihtiyaç sahipleri belirlenerek, talepleri yerine getiriliyor. Ekipler hastalığı nedeniyle 1 yıldır yatağa bağlı yaşayan Fatma Özbek'in derdine derman oldu.


Fatma teyze rahat edecek


Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 56 yaşındaki Fatma Özbek'e daha rahat koşullarda bakılabilmesi için hasta yatağı yardımında bulundu. Otomatik hasta Özbek'in Finike Hasyurt Mahallesi'ndeki evine teslim edildi. Fatma Özbek ve yakınları zor günde kendilerini yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Sosyal Hizmetler ekiplerine teşekkür etti. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:58 Kaynak: İHA
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