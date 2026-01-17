Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Alanya'ya geldi.
Fenerbahçe kafilesini, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.
Yağışa rağmen havalimanına gelen taraftarlar, teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolculara tezahüratta bulundu.
Otobüsle Alanya'da konaklayacakları otele hareket eden Fenerbahçe kafilesini karşılayan taraftarlar meşale yaktı.
Taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirdi ve forma imzalattı.
