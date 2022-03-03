Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

03.03.2022 14:54
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü evinde Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü evinde Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmandan Filip Novak ve Luiz Gustavo günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Ferdi Kadıoğlu ile Enner Valencia ise günü fitness çalışmasıyla geçirdi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

(İHA)

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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