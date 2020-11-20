Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Gençlerbirliği'ne yarın konuk olacak Fenerbahçe maçının hazırklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışma teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11: 00'de başladı. Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman, 3 grupta 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Gökhan Gönül ve Harun Tekin'in tedavilerine devam edilirken; Sinan Gümüş ise antrenmanda yer almadı. Kemal Ademi, gribal enfeksiyon; Tolga Ciğerci de adalesinde tespit edilen 2'nci derece yırtık nedeniyle idmana katılmadı. Milli takımda sakatlanan Nazım Sangare de antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktı. Öte yandan Nabil Dirar da takımdan ayrı program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.