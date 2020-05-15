Fenerbahçe kulübün başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması - Son Dakika

Fenerbahçe kulübün başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "online" olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "online" olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşından dolayı sokağa çıkma yasağı bulunan 77 yaşındaki Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, toplantıyı evinden yönetti. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ise Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nden toplantıya katıldı. Koç ve yöneticiler, sosyal mesafe kuralına uyarak oturdu. Toplantı, FBTV ve kulübün YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı

Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor

Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti

Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı

Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz

Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor

Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor

Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti