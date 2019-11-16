Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübünden "Obradovic istifa etti" haberlerine yalanlama
Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübünden 'Obradovic istifa etti' haberlerine yalanlama - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Kulübünden "Obradovic istifa etti" haberlerine yalanlama

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic'in istifa ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübünden

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic'in istifa ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sosyal medya ve bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın koçu Zeljko Obradovic'in istifa ettiği yönündeki haberlere ilişkin, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hocamız görevinin başındadır, yönetimimizin kendisine desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır." ifadesi yer aldı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:56 Kaynak: AA
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