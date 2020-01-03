Fenerbahçe Opet'te Jordan Thompson sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet'te Jordan Thompson sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Opet'te Jordan Thompson sağlık kontrolünden geçirildi

7 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet'in yeni transferi ABD Kadın Voleybol Milli Takımı'nın pasör çaprazı Jordan Thompson, sağlık kontrolünden geçirildi.

Fenerbahçe Opet'te Jordan Thompson sağlık kontrolünden geçirildi, System.String[]

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet'in yeni transferi ABD Kadın Voleybol Milli Takımı'nın pasör çaprazı Jordan Thompson, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ulus Liv Hospital ve Göztepe Medical Park Hastanesi'nde yapılan kontrollerde oyuncuya kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldığı belirtildi.

Kan değerlerine bakılan 23 yaşındaki oyuncunun, eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerinin de yapıldığı aktarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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