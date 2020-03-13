Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak

9 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, son 6 haftada galip gelmeyi başaramadı.

Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.

Maç seyircisiz oynanacak

İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe arasında yapılacak karşılaşma seyircisiz oynanacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mücadeleye seyirciler alınmayacak.

Fenerbahçe'de eksik çok

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor deplasmanına birçok futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ve Max Kruse, Konya deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu iki futbolcunun yanı sıra geçtiğimiz dönemde sakatlıklar yaşayan ve son antrenmanlarda takımla çalışmalara dönen Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Simon Falette'in ise maç eksikliği bulunuyor. Bu isimlerin maç kadrosunda olması beklenirken, oynayıp oynamayacakları belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu da kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Tolgay Arslan ile sarı kart cezalıları Serdar Aziz, Ozan Tufan ve kaleci Altay Bayındır, Konya'da kadroda yer alamayacak.

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında bulunan Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Vedat Muric ise kart görmeleri durumunda Hes Kablo Kayserispor'a karşı oynayamayacak.

İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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