Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal için toplandı!

Kırmızı kart gören Ersun Yanal basın toplantısına da katılamayacağı için stadı erken terkederken, Başkan Ali Koç ve Yönetimi statta Yanal hakkında bir karar almak için toplandı.



Sahasında 20 yılı aşkın süredir Galatasaray'a kaybetmeyen Fenerbahçe'de bu seri Yanal döneminde sona ererken, şampiyonluk şansı da oldukça zayıfladı.



Yenilgi sonrası camia büyük üzüntü yaşarken daha önce ligin 16. haftasında Beşiktaş derbisini kazanmasına rağmen istifaya hazırlanan Ersun Yanal'ı yönetim duymuş ve ani operasyonla ikna ederek görevde tutmuştu. Ersun Yanal'ın Galatasaray yenilgisinden sonra yine istifa eşiğine geldiği ve artık görevde kalamayacağını anladığı için bu durumu yönetime bildirdiği iddia edilirken, sarı-lacivertli yönetim de teknik heyet ve takımın durumunu masaya yatırlmak için acilen toplandı. Fenerbahçe Ülker Stadı'nda toplantının devam ettiği ve istifa varsa kabul göreceği, yoksa da Yanal'ın görevden alınması bekleniyor.



İSTİFA İDDİASI!



Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1 yenilirken teknik direktör Ersun Yanal'ın görevinden istifa ettiği iddia edildi.



TRT Spor'un haberine göre derbi mağlubiyeti sonrası tecrübeli teknik direktör görevinden istifa etti.



Fenerbahçe taraftarları da maçın ardından Ersun Yanal için istifa tezahüratlarında bulunmuştu.



VOLKAN KAZAKTAN İDDİALARA YANIT



Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak ise "İstifa haberleri gerçeği yansıtmıyor." şeklinde konuştu.