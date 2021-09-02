TİYATRO ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetmişti. Şensoy için bugün Beyoğlu'nda bulunan Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Törenin ardından Şensoy'un cenazesi cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne getirildi. İkindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ferhan Şensoy'un naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.