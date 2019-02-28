Son Dakika Haberleri: Fetö ABD'deki Okulları İçin Öğretmenlik Teklif Ediyormuş

Fetö ABD'deki Okulları İçin Öğretmenlik Teklif Ediyormuş

46 dakika önce

Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık yaptığı savunmada, "Bana ABD'de öğretmenlik yapmak isteyip istemeyeceğimi soruldu" dedi.

Fetö ABD'deki Okulları İçin Öğretmenlik Teklif Ediyormuş, System.String[]
Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık yaptığı savunmada, "Bana ABD'de öğretmenlik yapmak isteyip istemeyeceğimi soruldu" dedi.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmada tutuksuz sanık T.A. ve avukatı hazır bulundu. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanık T.A., yurtta kaldığı dönemde sohbetlere arkadaşlarını da getirebileceğini söylediklerini belirterek, "Ben 2012 yılında Afyon Lisesi'nden mezun oldum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve yan dal olarak da İlköğretim Matematik Öğretmenliği okudum. 2012-2013 yılında bu yapıya ait evde kaldım. 2 ve 3. sınıfta yurtta kaldım. Yurtta kaldığım dönemlerde bu yapıya ait evlerde sohbetler oluyordu. Genelde cuma günü yapılıyordu. Evler genelde üniversiteye yakın yerlerde seçiliyordu. Benim telefonuma ByLock'u arkadaşım Ayşe H.K. yükledi. Ben 2'nci yıl devlet yurdunda kalmaya başladım. Devlet yurdundan öğrencileri sohbete getirmemiz isteniyordu. ByLock programından Ayşe H.K., bana devlet yurdundan arkadaşlarımı da sohbete getirmemi söylüyordu. Ben de yurttaki arkadaşlarımı bu sohbetlere götürdüm. Bu yapının terör örgütü olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

"Bana ABD'de öğretmenlik yapmak isteyip istemeyeceğim soruldu"

Sanık T.A., ABD'de öğretmenlik yapıp yapmamak istediğini sorduklarını ifade ederek, "İlk dönem bu yüzden burada kaldım. 250 lira veriyorduk ve tüm masraflarımız buradan karşılanıyordu. ByLock'umda kayıtlı olan Yasemin isimli fen lisesine giden bir öğrenci vardı. Bir de Elif olarak hatırladığım, soyadını hatırlamadığım bir şahıs vardı. Bana ABD'de öğretmenlik yapmak isteyip istemeyeceğim soruldu. Ben kabul etmedim. ByLock kullanıcı adım Yeşil Deniz'di. Bu kullanıcı adını televizyonda yayınlanan 'Yeşil Deniz' dizisini sevdiğim için kullandım. ByLock içeriklerim doğrudur" şeklinde konuştu.

"Peygamber efendimiz zamanında da sürekli yemek verilirmiş"

Mahkemede başkanının 'Bu sohbetlerde neden sürekli maklube yapılmasının sebebi ne?' sorusuna cevap veren sanık, "Ben de bunu merak ediyordum bu yüzden gidip sordum. Peygamber efendimiz zamanında da toplu olarak yemek yedirilirmiş. Sohbet evlerinde de bu nedenle maklube yapılıyormuş" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:21 Kaynak: İHA

Eskişehir, Amerika Birleşik Devletleri, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Halı Saha Maçına Erken Gelen Savcı, 14 Öğretmeni Sahadan Çıkaramayınca Gözaltına Aldırdı Önce Taciz, sonra Tokat! Kadın Öğretmene Saldırı Kamerada

Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu Çermik'te Halı Sahada Gözaltına Alınan Öğretmen Konuştu: Yetkisini Kişisel Bir Durum İçin Kullandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 15:07:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö ABD'deki Okulları İçin Öğretmenlik Teklif Ediyormuş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]