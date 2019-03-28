Fetö Üyeliğinden Yargılanan Eski Savcı Ferhat Sarıkaya'nın, "Silahlı Terör Örgütüne Üyelik"...
1 saat önce
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya
'nın, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:37 Kaynak: AA
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