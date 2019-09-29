FHKC Filistinli tutuklunun hayatından İsrail'i sorumlu tuttu

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin (FHKC) askeri kanadı "Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları", sorgulandığı hapishanede gördüğü işkenceden dolayı hastaneye kaldırılan Filistinli tutuklu Samir el-Arbid'in (44) hayatından İsrail'i sorumlu tuttu.

Tugaylar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Arbid ve beraberindeki tutuklulara herhangi bir zarar gelmemesi için uyarıda bulunuyoruz. Aksi takdirde sessiz kalmayacağız." ifadesi kullanıldı.

Filistinli tutuklu Arbid'in hayatından İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, direnişin Filistin halkının ve işgal altındaki toplulukların hakkı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Filistinlilere hapistekilere destek eylemleri gerçekleştirmeleri çağrısında da bulunuldu.

Damir Esirleri ve İnsan Haklarını Koruma Kurumu, bugün yaptığı açıklamada, Arbid'in sorgu sırasında gördüğü işkence nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ağır olduğunu duyurmuştu.

Haaretz gazetesinin haberinde de özel tekniklerle işkenceye tabi tutulan Arbid'in hayati tehlikesi bulunduğu aktarılmıştı.

Haberde, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından "istisnai" bir şekilde yargı kararı çıkarılarak sorguya alınan Arbid'in, sorgulama sonrasında Hadassah Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedilmişti. Şu anda solunum cihazına bağlı bir şekilde uyutulan Arbid'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İsrail askerleri Samir Arbid'i Ramallah'ın Batn el-Heva Mahallesi'nde çarşamba günü gözaltına almıştı. Arbid, Ramallah'ın batısındaki Ayn Buayn bölgesi yakınlarında bir Yahudi yerleşimcinin ölmesine neden olan saldırıyı düzenlemekle suçlanıyor.