Fiat 500, 2,5 milyon üretim adedine ulaştı - Son Dakika

Fiat 500, 2,5 milyon üretim adedine ulaştı

31.03.2021 13:45
Fiat 500, 2,5 milyon üretim adedine ulaştı, System.String[]

Fiat'ın ikonik modeli 500, 2,5 milyonluk üretim adedine ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Fiat'ın ikonik modeli 500, 2,5 milyonluk üretim adedine ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Tofaş açıklamasına göre, Fiat 500'deki yeni hibrit motor, eğlenceli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunarken, aynı zamanda tüketimi ve emisyonları da azaltıyor. 2020 yılında 500 ve Panda modelleriyle ilk kez sunulan hibrit teknolojisi, Fiat'ın elektrikliye geçiş hamlesinin başlangıcını oluşturmuştu. Markanın elektrikliye geçiş hamlesinin başarısı Fiat'ı elektrikli şehir ulaşımı alanında Avrupa'da zirveye taşıdı.

Öte yandan, Modelin 1957 yılında satışa sunulan ilk nesliyle birlikte satış adedi ise tüm dünyada 6,7 milyona yükselmiş durumda.

Avrupa'da segmentinin lideri

Açıklamaya göre, Fiat 500, 2020 yılında yüzde 17,7 pazar payı ile Avrupa şehir otomobili segmentinde lider oldu ve bir önceki yıla göre pazar payını 3 puan arttırarak elde etmiş olduğu başarıyı tekrarladı.

Fiat 500 aynı zamanda üretiminden bu yana aldığı 60'ın üzerinde ödülle, dünyanın en çok ödül alan otomobillerinden biri olarak da öne çıkıyor.

Fiat 500'ün aldığı ödüller arasında 2008 Yılın Otomobili (Car of The Year), 2007 EuroCarBody, 2008 Auto Europa, 2009 Dünyanın Otomobil Tasarımı (World Car Design of the Year), 2011 Altın Pusula (Golden Compass) ve Dünyanın En Güzel Otomobili (The Most Beautiful Car in the World) gibi prestijli ödüller bulunuyor.

Açıklamaya göre, modelin dünya çapındaki başarısının sırrı, kendi karakterine sadık kalarak sürekli gelişmeye devam etmesi oldu.

Bir diğer başarı unsurunu ise yıllar içinde lanse edilen birçok özel seriler oluşturdu. Fiat 500, yıllar içinde modadan yelkenciliğe, sanattan spor dünyasına diğer ikonik markalarla birlikte yeniden yorumlandı ve böylece her zaman bir trend belirleyici olmayı başardı. Moda dünyasında Diesel, Gucci, GQ ve Collezione versiyonları ile yer alan lüks yelken dünyasında öne çıkan Riva ve Abarth Rivale ile 1957 model orijinal Fiat 500 modelinin anısına hazırlanan Anniversario ve ayrıca 500 Mirror bu özel versiyonlardan sadece bazıları olarak kabul ediliyor.

Kısa sürede uluslararası pazarlarda kabul gören Fiat'ın ikonik modelinin neredeyse yüzde 80'i İtalya dışında satılıyor. Bu da Fiat 500'ü, Fiat'ın en uluslararası otomobili ve "Made in Italy" elçisi yapıyor.

Tofaş, Fiat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fiat 500, 2,5 milyon üretim adedine ulaştı - Son Dakika


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