Fidan ve Rubio'dan Suriye Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda Suriye'deki son gelişmeleri ve ABD'nin Barış Kurulu girişimini ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Rubio telefonda görüştü.
Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve ABD'nin Barış Kurulu girişimi ele alındı.
