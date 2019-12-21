FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda şampiyon Liverpool - Son Dakika
Son Dakika Spor FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda şampiyon Liverpool - Son Dakika Spor

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda şampiyon Liverpool

6 saat önce

2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası final maçında İngiliz ekibi Liverpool, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Brezilya temsilcisi Flamengo'yu uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda şampiyon Liverpool, System.String[]

2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası final maçında İngiliz ekibi Liverpool, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Brezilya temsilcisi Flamengo'yu uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanan müsabakada UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Flamengo karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Liverpool'a kupayı getiren golü 99'uncu dakikada Roberto Firmino kaydetti.

3'ÜNCÜLÜK MONTERREY'İN

2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası üçüncülük maçında ise Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Monterrey, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al Hilal'i normal ve uzatma süresi 2-2 biten mücadelede seri penaltılar sonucunda 4-3 mağlup ederek turnuvayı 3'üncü tamamladı. Katar'da düzenlenen organizasyonun üçüncülük maçında Al Hilal karşılaşmanın 35'inci dakikasında Carlos Eduardo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı. İkinci yarıda Monterrey attığı peş peşe gollerle müsabakada skor üstünlüğünü ele geçirdi. Meksika temsilcisi 55'inci dakikada Arturo Gonzalez ve 60'ıncı dakikada Meza'nın attığı gollerle skoru 2-1 yaptı. Bu gollere Suudi Arabistan ekibinin cevabı tanıdık bir isimden geldi. Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, 60'ıncı dakikada oyuna dahil oldu ve 66'ncı dakikada golünü atarak skoru eşitledi: 2-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca turnuvanın üçüncülüğünü seri penaltı atışları belirledi. Seri penaltı atışları sonunda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Monterrey, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı 3'üncü tamamladı.


Liverpool, Brezilya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:30 Kaynak: DHA
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