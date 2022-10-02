ABD ordusundan 3. Deniz Tümeni komutanı Tümgeneral Jay Bargeron, "Bu tatbikatlar, Hint-Pasifik'teki krizlere hızla yanıt vermeye hazır olmamızı sağlamak için güçlerimizin birlikte çalışabilirliği ve hazırlığı güçlendirmesine olanak sağlayacak." dedi.

Güney Kore ve Japonya ordularından da ilk kez tatbikatta gözlemci statüsünde katılım olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Filipinler ve ABD ordusunun 12 günlük tatbikatı yarın başlıyor - Son Dakika

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