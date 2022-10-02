Filipinler ve ABD ordusunun 12 günlük tatbikatı yarın başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Filipinler ve ABD ordusunun 12 günlük tatbikatı yarın başlıyor

02.10.2022 22:18
Filipinler ve ABD ordusunun 12 günlük tatbikatı yarın başlıyor

Filipinler ve ABD ordusunun, yarın 12 günlük askeri tatbikata başlayacağı bildirildi.

Filipinler ve ABD ordusunun, yarın 12 günlük askeri tatbikata başlayacağı bildirildi.

Manila Standard'ın haberine göre, Filipinler Deniz Piyadeleri Birliği, ABD Silahlı Kuvvetleriyle Luzon Adası civarında gerçekleştirilecek tatbikata yarın başlanacağını duyurdu.

Güney Kore ve Japonya ordularından da ilk kez tatbikatta gözlemci statüsünde katılım olacak.

Tatbikat, tarafların iş birliğinin artırılması ve deniz piyadelerinin taktiksel operasyonlarla, insani yardım ve acil yardım kabiliyetlerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Tatbikat 14 Ekim'de sona erecek. ABD Silahlı Kuvvetleri 5 bin 500 kişilik personelle tatbikata katılacak.

ABD ordusundan 3. Deniz Tümeni komutanı Tümgeneral Jay Bargeron, "Bu tatbikatlar, Hint-Pasifik'teki krizlere hızla yanıt vermeye hazır olmamızı sağlamak için güçlerimizin birlikte çalışabilirliği ve hazırlığı güçlendirmesine olanak sağlayacak." dedi.

YORUMLAR
500
Japonya, ABD ve Avustralya, savunmada iş birliğini güçlendirecek Japonya, ABD ve Avustralya, savunmada iş birliğini güçlendirecek
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güney Kore, Filipinler, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler ve ABD ordusunun 12 günlük tatbikatı yarın başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:26 Oyuncu Merve Boluğur, düğün karelerini paylaşmaya devam ediyor!
00:20 CHP'nin ev sahipliğinde toplanan 6'lı masadan Cumhurbaşkanı adayı için yeni bir kriter daha geldi!
00:19 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden Rıdvan Dilmen'i çok şaşırtan detay: Uzun süredir görmemiştim
00:05 Gaziantep'te fahiş kira artışına tepki gösteren vatandaşlar eylem yaptı!
00:04 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vuran hareket! Valerien Ismael'in o hareketi maçın önüne geçti
23:56 Gündeme damga vuran seçim anket! HDP'deki yükseliş ve İYİ Parti'deki düşüş gözler önüne serildi
23:47 Valerien Ismael, derbi sonu Weghorst ile ne konuştu? Merak edilen soruyu canlı yayında cevapladı
23:16 İsveç'te yeni skandal! İran'a yönelik protestoda terör örgütü YPG/PKK paçavraları açıldı
23:14 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin değerlendirmesini yaptı: İki taraf için de iyi sonuç değil
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle panikleyen Yunanistan'dan halka çağrı: Tüm güçlerimizi alarma geçirdik, korkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 05:17:23. #1.11#
SON DAKİKA: Filipinler ve ABD ordusunun 12 günlük tatbikatı yarın başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement