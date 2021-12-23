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Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ı kabul etti - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ı kabul etti

23.12.2021 00:42
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ı kabul etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile son siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile son siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas ile Sullivan, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Devlet Başkanlığı'nda bir araya geldi.

Abbas, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'a Filistin topraklarındaki son gelişmeleri anlattı, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline son vermesi ve yerleşim faaliyetlerini durdurması gerektiğini ifade etti.

Mahmud Abbas, yerleşimcilerin saldırılarının durdurulması ve Mescid-i Aksa'nın kutsallığına saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Filistinlilerin işgal altındaki Doğu Kudüs mahallelerinden çıkarılmalarının hukuka aykırı olduğuna işaret eden Abbas, uygulanan baskılardan dolayı Filistin ekonomisinin "boğulma" aşamasına geldiğini belirtti.

Abbas, İsrail'in, uyguladığı siyasetle iki devletli çözüm seçeneğini baltaladığını vurgulayarak, uluslararası meşruiyet kararları doğrultusunda gerçek anlamda iki devletli çözüme ilişkin siyasi süreci başlatmak için iki taraf arasında imzalanan anlaşmaların uygulanması çağrısında bulundu.

Abbas, Filistin ile ABD ilişkilerini güçlendirmenin ve bu ilişkilerin önündeki engellerin üstesinden gelmenin önemine dikkati çekti.

Sullivan da ABD'nin, iki devletli çözüme bağlılığını teyit ettiğini ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması için tüm tarafların ortak hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Abbas, salı günü ABD'nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Yael Lambert'i kabul etmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da resmi bir ziyaret için dün İsrail'e gitmişti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile görüşen Sullivan, ülkesi ile İsrail'in çeşitli güvenlik meselelerinde kritik bir kavşakta olduğunu belirtmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ı kabul etti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ı kabul etti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ı kabul etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ı kabul etti - Son Dakika


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