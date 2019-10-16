Son Dakika Haberleri: - Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
Son Dakika Güncel - Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

- Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

1 saat önce

- Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştüRİYAD - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile görüştü.

- Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

RİYAD - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile görüştü.

Suudi Arabistan'a ziyaret düzenleyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, başkeNt Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile bir araya geldi. Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmede, Kral Selman'a her seviyede Filistin ile beraber olduğu ve Filistin halkına destek olduğu için şükranlarını sundu. Suudi Kral Selman ise Krallığın Filistin'e olan desteğinin devam edeceğini vurgulayarak, Filistin halkının yasal haklarına ulaşması ve 1967 sınırlarını içeren, başkentinin de Kudüs olduğu bağımsız bir devletin inşası gerçekleştirmeleri için yanında olacaklarını kaydetti.

- Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:48 Kaynak: İHA
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