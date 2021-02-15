Filistin hükümeti, Ulusal Yahudi Fonu'nun UCM'de yargılanması için başvuruda bulunacak - Son Dakika

Filistin hükümeti, Ulusal Yahudi Fonu'nun UCM'de yargılanması için başvuruda bulunacak

15.02.2021 19:33

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Ulusal Yahudi Fonu'nun yasa dışı uygulamaları nedeniyle yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuracaklarını duyurdu.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Ulusal Yahudi Fonu'nun yasa dışı uygulamaları nedeniyle yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuracaklarını duyurdu.

Iştiyye, Ramallah'ta düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Ulusal Yahudi Fonu'nun İngiltere, ABD, Kanada ve İsrail'de bir hayır kurumu olarak kayıtlı bulunduğunu ve vergiden muaf bağışlar topladığını belirtti.

Fon tarafından toplanan meblağın, Yahudi yerleşim birimlerinde ve yerleşimler yararına kullanıldığını kaydeden Iştiyye, bunun yasa dışı olduğunu vurguladı.

Iştiyye, "Görünüşe bakılırsa Ulusal Yahudi Fonu, Batı Şeria ve Kudüs'te faaliyet gösterecek." dedi.

Filistin Başbakanı, Yahudi yerleşim birimlerinin araçlarından biri olan Ulusal Yahudi Fonu'nun UCM'de yargılanması için hükümetin başvuruda bulunacağını söyledi.

Haaretz gazetesinin 14 Şubat'taki haberine göre, Ulusal Yahudi Fonu yönetimi, Batı Şeria'daki arazi alımlarının Yahudi yerleşim birimleri lehine genişletilmesi yönünde politika değişikliğini öngören teklifi onaylamıştı.

Söz konusu teklifin İsrail'de 23 Mart'ta yapılacak seçimlerden sonra Ulusal Yahudi Fonu Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmasının beklendiği kaydedilmişti.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları

Filistin Başbakanı Iştiyye ayrıca, Yahudi yerleşimcilerin örgütlü terör eylemlerindeki artışa işaret ederek, Batı Şeria'da ev veya arazilerini korurken onlarca Filistinlinin yaralandığını söyledi.

Iştiyye, işgalci İsrail güçlerinin, uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek ve uluslararası toplumun iradesine meydan okuyarak, insanları yerlerinden etmeye ve Filistinli toplulukları yaşadıkları bölgelerden uzaklaştırmaya devam ettiğini vurguladı.

Iştiyye, uluslararası hukuka göre savaş suçu addedilen bu ihlallerin tamamının UCM'ye sunulacağının altını çizdi.

Iştiyye'den "E1" yerleşim planına tepki

Filistin Başbakanı, işgal makamlarının, yaklaşık 12 bin konut içeren ve Maale Adumim Yahudi yerleşim birimiyle birbirine bağlanacak olan "E1" yerleşim bölgesi (Doğu Kudüs) girişimini de kınadı.

Planlanan "E1" bölgesinin, Kudüs'ü Ürdün Vadisi'nden (Ağvar) tecrit edeceğini ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracağını vurgulayan Iştiyye, uluslararası toplumdan ve ABD'nin yeni yönetiminden "iki devletli çözümü baltalayan bu planın uygulanmasını engellemek için müdahil olmasını" istedi.

Ulusal Yahudi Fonu

Filistinlilerden toprak satın almak ve üzerine Yahudi yerleşim birimi inşa etmek üzere 1901'de kurulan Ulusal Yahudi Fonu, dünyanın dört bir yanındaki Yahudilerden bağış topluyor.

Kar amacı gütmeyen Fon, İsrail'deki toprakların yüzde 15'ini elinde bulunduruyor.

Filistin hükümeti, Ulusal Yahudi Fonu'nun UCM'de yargılanması için başvuruda bulunacak
Filistin hükümeti, Ulusal Yahudi Fonu'nun UCM'de yargılanması için başvuruda bulunacak
Filistin hükümeti, Ulusal Yahudi Fonu'nun UCM'de yargılanması için başvuruda bulunacak
Filistin hükümeti, Ulusal Yahudi Fonu'nun UCM'de yargılanması için başvuruda bulunacak

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Yahudi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin hükümeti, Ulusal Yahudi Fonu'nun UCM'de yargılanması için başvuruda bulunacak - Son Dakika


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