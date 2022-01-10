Filistinliler İsrail'den kanser hastası Ebu Humeyd'i serbest bırakmasını istiyor - Son Dakika

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail hapishanelerinde "tıbbi ihmal" ihmal nedeniyle sağlık sorunları tehlike arz eden başta kanser hastası Nasır Ebu Humeyd olmak üzere tüm tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

İslami Cihad Hareketine bağlı Muhce el- Kudüs ile Vaid Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar derneklerinin çağrısı üzerine Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplanan göstericiler, İsrail hapishanelerindeki hasta Filistinli tutuklularla dayanışma mesajı verdi.

Filistinli tutuklulara ait resimlerin taşındığı eylemde, 49 yaşındaki Ebu Humeyd'in yanı sıra İsrail hapishanelerindeki tüm hasta tutukluların serbest bırakılması talep edildi.

Bilinci kapalı, her an ölebilir

Vaid Derneği Sözcüsü Abdullah Kındil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebu Humeyd ve diğer hasta tutukluların maruz kaldığı İsrail'in "tıbbi ihmal" politikasını kınadı.

Kanserin Ebu Humeyd'in akciğeri dışına da sıçradığını ve son zamanlarda vücuduna giren bir mikrobun, tıbbi ihmal nedeniyle sağlığının daha da bozulmasına yol açtığını Kındil, Filistinli tutuklunun şu anda bilincinin kapalı olduğunu komada kaldığını dolayısıyla her an ölebileceğini ifade etti.

İsrail'e ve uluslararası kurumlara tepki

Kındil ayrıca Ebu Humeyd'in uluslararası kurumların ilgisizliği nedeniyle kaderine terk edildiğini ve hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.

Kızılhaç Komitesi gibi uluslararası kuruluşlara bağlı bazı tıbbi delegasyonların, tutukluların tıbbi ihmal politikasına maruz kalması nedeniyle hapishane ve hastanelere yaptığı resmi ziyaretleri "şekli" olarak değerlendirerek kınayan Kındil, "Bazı tıbbi heyetler, tutukluları ziyaret ediyor, durumlarına bakıyor ve hastaların sadece ağrı kesicilerle tedavi edildiğini görüyor. Buna rağmen hiçbir adım atılmıyor." dedi.

İşgale direnmek ve Aksa Şehitleri Tugayı'nın kuruluş sürecinde yer almak suçlamasıyla 2002'de tutuklanan Ebu Humeyd, 7 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti, 1 Ocak'ta kanser hastası Ebu Humeyd'in sağlık durumunun kötüleştiğini ve hastaneye nakledildiğini belirtmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 550 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 170'i çocuklardan oluşuyor.