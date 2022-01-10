Üye Girişi
Filistinliler İsrail'den kanser hastası Ebu Humeyd'i serbest bırakmasını istiyor - Son Dakika

Filistinliler İsrail'den kanser hastası Ebu Humeyd'i serbest bırakmasını istiyor

10.01.2022 16:54
Filistinliler İsrail'den kanser hastası Ebu Humeyd'i serbest bırakmasını istiyor

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail hapishanelerinde "tıbbi ihmal" ihmal nedeniyle sağlık sorunları tehlike arz eden başta kanser hastası Nasır Ebu Humeyd olmak üzere tüm tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail hapishanelerinde "tıbbi ihmal" ihmal nedeniyle sağlık sorunları tehlike arz eden başta kanser hastası Nasır Ebu Humeyd olmak üzere tüm tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

İslami Cihad Hareketine bağlı Muhce el- Kudüs ile Vaid Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar derneklerinin çağrısı üzerine Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplanan göstericiler, İsrail hapishanelerindeki hasta Filistinli tutuklularla dayanışma mesajı verdi.

Filistinli tutuklulara ait resimlerin taşındığı eylemde, 49 yaşındaki Ebu Humeyd'in yanı sıra İsrail hapishanelerindeki tüm hasta tutukluların serbest bırakılması talep edildi.

Bilinci kapalı, her an ölebilir

Vaid Derneği Sözcüsü Abdullah Kındil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebu Humeyd ve diğer hasta tutukluların maruz kaldığı İsrail'in "tıbbi ihmal" politikasını kınadı.

Kanserin Ebu Humeyd'in akciğeri dışına da sıçradığını ve son zamanlarda vücuduna giren bir mikrobun, tıbbi ihmal nedeniyle sağlığının daha da bozulmasına yol açtığını Kındil, Filistinli tutuklunun şu anda bilincinin kapalı olduğunu komada kaldığını dolayısıyla her an ölebileceğini ifade etti.

İsrail'e ve uluslararası kurumlara tepki

Kındil ayrıca Ebu Humeyd'in uluslararası kurumların ilgisizliği nedeniyle kaderine terk edildiğini ve hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.

Kızılhaç Komitesi gibi uluslararası kuruluşlara bağlı bazı tıbbi delegasyonların, tutukluların tıbbi ihmal politikasına maruz kalması nedeniyle hapishane ve hastanelere yaptığı resmi ziyaretleri "şekli" olarak değerlendirerek kınayan Kındil, "Bazı tıbbi heyetler, tutukluları ziyaret ediyor, durumlarına bakıyor ve hastaların sadece ağrı kesicilerle tedavi edildiğini görüyor. Buna rağmen hiçbir adım atılmıyor." dedi.

İşgale direnmek ve Aksa Şehitleri Tugayı'nın kuruluş sürecinde yer almak suçlamasıyla 2002'de tutuklanan Ebu Humeyd, 7 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti, 1 Ocak'ta kanser hastası Ebu Humeyd'in sağlık durumunun kötüleştiğini ve hastaneye nakledildiğini belirtmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 550 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 170'i çocuklardan oluşuyor.

Filistinliler İsrail'den kanser hastası Ebu Humeyd'i serbest bırakmasını istiyor
Filistinliler İsrail'den kanser hastası Ebu Humeyd'i serbest bırakmasını istiyor
Filistinliler İsrail'den kanser hastası Ebu Humeyd'i serbest bırakmasını istiyor
Filistinliler İsrail'den kanser hastası Ebu Humeyd'i serbest bırakmasını istiyor

YORUMLAR
500

Kanser, İsrail, Kudüs, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinliler İsrail'den kanser hastası Ebu Humeyd'i serbest bırakmasını istiyor - Son Dakika


Florya'da şiddetli deprem! Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi Florya'da şiddetli deprem! Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi         
17:08
Avcılar'da inşaat alanında göçük! 2 işçiden biri hayatını kaybetti Avcılar'da inşaat alanında göçük! 2 işçiden biri hayatını kaybetti         
16:55
İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak         
14:21
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
16:54 Avcılar'da inşaat alanında göçük! 2 işçiden biri hayatını kaybetti
16:36 Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı!
16:36 Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı! Yarın sabah başlıyor
16:22 Poker masasında değişen hayat! McDonald's çalışanıydı, şimdi dünyanın sayılı zenginlerinden!
16:14 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı
16:13 Son Dakika: Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transfer görüşmelerini KAP'a bildirdi
16:00 Gaziantep'te; dul, yetim ve sosyal yardım alanlar suyu yüzde 50 indirimli kullanacak
15:50 Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte o tarihler
15:42 Tarihte bir benzeri hiç yaşanmadı! Üç büyük takım hocasız kaldı
15:33 Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden Ata'ya hakarete tepki! Hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudular
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 17:14:12. #1.11#
SON DAKİKA: Filistinliler İsrail'den kanser hastası Ebu Humeyd'i serbest bırakmasını istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement