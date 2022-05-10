Filyos nehrinde balçığa saplanan inek kurtarıldı - Son Dakika
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Filyos nehrinde balçığa saplanan inek kurtarıldı

10.05.2022 09:23
Filyos nehrinde balçığa saplanan inek kurtarıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Karamusa Mahallesi'nde geçen Filyos nehrinin balçığında mahsur kalan inek için itfaiye ekipleri kurtarma operasyonu başlattı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Karamusa Mahallesi'nde geçen Filyos nehrinin balçığında mahsur kalan inek için itfaiye ekipleri kurtarma operasyonu başlattı.

İlçede toplu konutlarını bulunduğu mevkide olan Filyos nehri kenarında gezdiği esnada çamura saplanan ineği gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler mahsur kalan ineği çamur balçığından kurtarmak için operasyon başlattı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla balçığa saplanan inek saatler süren çalışma sonucu çıkarılarak sahibine teslim edildi. - ZONGULDAK

Filyos nehrinde balçığa saplanan inek kurtarıldı
Filyos nehrinde balçığa saplanan inek kurtarıldı

YORUMLAR
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Çaydan karşıdan karşıya geçerken otomobiliyle suya sürüklendi Çaydan karşıdan karşıya geçerken otomobiliyle suya sürüklendi Tokat'ta sahibinin elinden kaçıp çukura düşen ineği itfaiye kurtardı Tokat'ta sahibinin elinden kaçıp çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

Zonguldak, İtfaiye, Filyos, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Filyos nehrinde balçığa saplanan inek kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filyos nehrinde balçığa saplanan inek kurtarıldı - Son Dakika
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