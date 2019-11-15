Son Dakika Haberleri: Firari ormanda saklanırken yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Firari ormanda saklanırken yakalandı - Son Dakika

Firari ormanda saklanırken yakalandı

6 saat önce

Uyuşturucu satmak ve diğer bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan N.G. (51) adlı şahıs, Yalova'nın Çınarcık ilçesi ve Esenköy beldesi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Çınarcık'ta ormanlık alanda yakalandı.

Firari ormanda saklanırken yakalandı, System.String[]

Uyuşturucu satmak ve diğer bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan N.G. (51) adlı şahıs, Yalova'nın Çınarcık ilçesi ve Esenköy beldesi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Çınarcık'ta ormanlık alanda yakalandı.


Çınarcık Jandarma Komutanlığı çeşitli suçlardan araması olan firari N.G'nin Çınarcık ilçesinde olduğu yönünde gelen bir istihbarattan yola çıkarak çalışmalara başladı. Esenköy beldesi jandarma ekipleri ile birlikte koordineli olarak sürdürülen çalışmalarda Mobese kameralarından da faydalanıldı. Kısa süre içerisinde şahsın izini bulan ekipler N.G. adlı firarinin Çınarcık ile Esenköy arasındaki ormanlık bir alanda saklandığını tespit etti. Ardından düğmeye basan ekipler operasyon düzenledi. Ormanlık alanda uykuda yakalanan N.G, Çınarcık Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Çınarcık, Jandarma, Esenköy, Yalova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu
Jandarma, kadın bomba imha uzmanının çalışma anı görüntülerini paylaştı Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar Üç genç kız dans ederek girdikleri siteyi soydular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 16:07:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Firari ormanda saklanırken yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]