Fıstıklar ayıklanmaya başlandı

KİLİS - Kilis'te yeni mahsul Antep fıstığından önce toplanan ve "boz" olarak tabir edilen tam olgunlaşmamış iç fıstığın hasadına başlanırken, fıstıklara kavlatma (kabuğundan ayırma) işlemleri hummalı bir şekilde sürüyor.

Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen Antep fıstığının hasadına Kilis'te sürerken, toplanan fıstıklar fabrikalarda dış kabuğu ayırtıldıktan sonra kurutuluyor. "Fıstık üretiminde Kilis, Türkiye'de 6'ıncı sırada bulunan kentte, 70 bin dekar alanda, üretim yapılıyor. 5 bin ton ürün elde ediliyor. Fıstık ağaçlarından toplanan fıstıklar, fabrikaya getiriliyor. Burada dış kabuğu makineden çıkarıldıktan sonra fıstık yıkanıyor. İçi boş olan fıstıklar su yüzeyinde kaldığı için içerisi dola olan fıstıklar kurumak üzere seriliyor. Ortalama 3 gün süren kurutulma işleminden sonra fıstığın içerisi çıkarıldıktan sonra tatlı ve baklava yapımında kullanılıyor.

Fıstık kavlatma fabrikası sahibi Adeviye Mercimek, Boz fıstığın Güneydoğu'nun incisi olduğunu ifade ederek, "Fıstıklar toplanıyor. Toplanan fıstıklar fabrikaya getiriliyor. Fabrikadaki makinelerden dış yeşil kabuklarından ayrılıyor. Temizlenip yıkandıktan sonra kurutulmak üzere güneşe seriliyor" dedi.