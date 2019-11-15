İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin; terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Delil Serhat' kod adlı Halis Ersayan, olduğu belirlendi.