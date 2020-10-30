AFAD: Depremden etkilenen tüm illerde tarama çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika

YARALI SAYISI 152'YE YÜKSELDİ

AFAD'dan İzmir'deki depreme ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yaralı sayısının 152'ye yükseldiği bildirildi. Açıklamada, "İzmir'de yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir. Türk Kızılay tarafından 48 personel, 16 araç ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanları bölgeye gönderilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon TL acil yardım ödenekleri gönderilmiştir" denildi.