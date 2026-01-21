FLNKS, Elysee-Oudinot Anlaşması'nı Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

FLNKS, Elysee-Oudinot Anlaşması'nı Reddetti

21.01.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Kaledonya'da FLNKS, Paris'te imzalanan Elysee-Oudinot Anlaşması'nı reddetti.

Fransız sömürgesi Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığını isteyen Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS), Ada'nın kurumsal statüsüne ilişkin Paris'te imzalanan ek anlaşmayı reddettiğini açıkladı.

FLNKS'nin sosyal medya hesabından, Paris hükümeti ve Yeni Kaledonya'nın bazı siyasi temsilcileri arasında Paris'te 19 Ocak'ta imzalanan Elysee-Oudinot Anlaşması'na ilişkin açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, FLNKS'nin Yeni Kaledonya'nın kurumsal ve ekonomik statüsüne ilişkin bu ek anlaşmayı kesin olarak reddettiği belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın "siyasi bir gelişme" teşkil etmediği ve Fransız devletinin güç kullanmasını yansıttığına işaret edilen açıklamada, bir önceki Bougival Anlaşması'nın Yeni Kaledonya'nın bağımsızlık süreciyle örtüşmediği vurgulandı.

Açıklamada, Elysee-Oudinot Anlaşması'nın Fransız devletinin Ada'yla ilgili projesini kabul ettirmek için yaptığı "ekonomik bir şantaj" olduğu savunulurken, bu anlaşmanın Yeni Kaledonya'daki seçmen sayısının artmasına neden olacağını kaydedildi.

Bu anlaşmanın uluslararası hukuku yok saydığı değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "FLNKS, Noumea Anlaşması ve uluslararası hukukta öngörüldüğü gibi (Yeni Kaledonya'nın) tam egemenlik sürecine saygı gösterilmesi için siyasi eylemine devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları güç kullanılarak bastırılmış, Bougival Anlaşması imzalanmıştı

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları 2024'te, Fransız hükümetinin yerli halkla yaptığı anlaşmalara aykırı olan bir anayasal reformu yürürlüğe koymak istemesine karşı harekete geçmişti.

Paris hükümeti, Ada'da 13 Mayıs 2024'te başlayan bağımsızlık protestolarını güç kullanarak bastırmış, Fransız güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Paris yönetimi, protestoların ardından bağımsızlık yanlıları ile müzakere masasına oturmuş ve Bougival Anlaşması'na giden süreç başlamıştı.

Fransa'nın Bougival kentinde 12 Temmuz 2025'te Yeni Kaledonyalı temsilciler ile Paris hükümeti arasında "Fransa bünyesinde özel statülü bir Yeni Kaledonya devleti kurulmasını" öngören anlaşma imzalanmıştı.

Yeni Kaledonyalı bağımsızlık yanlıları, yerli halkın taleplerini yansıtmadığı gerekçesiyle Bougival Anlaşması'na karşı çıkmıştı.

FLNKS Hareketi Başkanı Christian Tein, Bougival Anlaşması'nı yeniden görüşmek üzere 16 Ocak'ta Paris'te Elysee Sarayı'nda başlayan görüşmelere katılmayacaklarını bildirmişti.

Paris'te hükümet ve Yeni Kaledonyalı bazı siyasi gruplar arasında yapılan müzakereler 19 Ocak'ta sona ermişti.

Ada'nın bağımsızlığını isteyen FLNKS temsilcilerinin protesto ederek katılmadığı görüşmelerin neticesinde, Yeni Kaledonya'nın statüsüne ilişkin 12 Temmuz 2025'te imzalanan Bougival Anlaşması'na ek kurumsal ve ekonomik Elysee-Oudinot Anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Yeni Kaledonya, Güncel, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel FLNKS, Elysee-Oudinot Anlaşması'nı Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti Bakan Tunç’tan taziye mesajı Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
’’Amerika defol git’’ şapkalarının satışı patladı ''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı
ABD’li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Macron’dan Davos’ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz Macron'dan Davos'ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz

15:34
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 15:57:05. #7.11#
SON DAKİKA: FLNKS, Elysee-Oudinot Anlaşması'nı Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.