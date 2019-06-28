Son Dakika Haberleri: Ford Otomotiv Sanayi'den üst düzey atamalara ilişkin açıklama
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Ford Otomotiv Sanayi'den üst düzey atamalara ilişkin açıklama

32 dakika önce

Ford Otomotiv Sanayi, Kocaeli Fabrikaları ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Cemil Cem Temel'in 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atandığını duyurdu.

Ford Otomotiv Sanayi'den üst düzey atamalara ilişkin açıklama, System.String[]
Ford Otomotiv Sanayi, Kocaeli Fabrikaları ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Cemil Cem Temel'in 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atandığını duyurdu.
Ford Otomotiv Sanayi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kocaeli Fabrikaları ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Cemil Cem Temel'in Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna, Satınalma Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmekte olan Güven Özyurt'un Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna, Satınalma Direktörü görevini yürüten Murat Senir'in Satınalma Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmasına karar verildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:40 Kaynak: AA
CEO, Kocaeli, Ford Otomotiv, Güncel
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