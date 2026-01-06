Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen forkliftin sürücüsü hayatını kaybetti.
4 Temmuz Mahallesi Bereket Sokak'ta Atabey E'nin (30) kullandığı forklift devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aracın altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Atabey E'nin cenazesi, Karamürsel Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Forklift Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?