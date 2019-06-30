Son Dakika Haberleri: Fotono21 üyeleri dönem sonu etkinliğinde bir araya geldi
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Fotono21 üyeleri dönem sonu etkinliğinde bir araya geldi

52 dakika önce

Diyarbakır Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri, yıl sonunu düzenledikleri etkinlikle kapattı.

Fotono21 üyeleri dönem sonu etkinliğinde bir araya geldi, System.String[]
Diyarbakır Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri, yıl sonunu düzenledikleri etkinlikle kapattı.

Fotono 21 dernek üyeleri, bir otelde düzenlenen kahvaltıda 40'ya yakın üyeyle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirerek bir sonraki yıl için yeni projeler planlandı.

Fotono21 Dernek Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, derneklerinin ön yargılardan uzak sadece fotoğraf paydaşında bir araya gelen üyelerden oluştuğunu söyledi. Kılıçoğlu, "Yıl içinde İzmir, Trabzon ve Diyarbakır'da konulu fotoğraf sergileri açtık. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda Diyarbakır, çocuk, kadına yönelik şiddet ve son olarak Zerzevan Kalesi fotoğraf sergisi açtık. Yıl içinde sayısız fotoğraf gezisi sunum ve söyleşi etkinliklerimiz oldu. Diyarbakır'da ki fotoğraf sanatının gelişmesi için gönüllü olarak yaptığımız çalışmaların tatlı yorgunluğunu kahvaltı etkinliği ile tamamladık" dedi.

Başkan yardımcısı Hacı Cebe ise yıl içinde Diyarbakır'ın tanıtımı için fotoğraf çeken, kentin tarihi yerlerinin tüm Türkiye'ye tanıtmak için yıl boyunca çalışan gönüllü üyeler ile bir araya geldiklerini, bir yılın yorgunluğunu atmak için emekçi arkadaşlarla kaynaşmak adına kahvaltı programı gerçekleştirerek kapanış yaptıklarını dile getirdi.

Diyarbakır Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Abdurrahim Ekin, tek gayretlerinin Diyarbakır'ın güzelliklerini ortaya çıkarmak olduğunu kaydederek kentin tanıtımı için gönüllü çalışan arkadaşlarla bir araya gelmekten dolayı memnun olduğunu aktardı.

Dernek yöneticilerinden Hasan Akçay ise, dernek üyeleriyle geçmiş yılların değerlendirmelerini yaptıklarını gelecek yıl ise yaptıklarını bir üst seviyeye çıkartmayı hedeflediklerini vurguladı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:20 Kaynak: İHA
İzmir, Diyarbakır, Güncel
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