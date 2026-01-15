Fransa Askerleri Grönland'a Gidiyor - Son Dakika
Fransa Askerleri Grönland'a Gidiyor

15.01.2026 11:34
Macron, Grönland'daki tatbikata katılmak üzere Fransız askerlerinin yolda olduğunu duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Grönland'da düzenlenen müşterek tatbikatlara katılmak için gönderilen Fransız askerlerinin bölgeye varmak üzere yolda olduğunu bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Danimarka'nın talebi üzerine, Fransa'nın Danimarka tarafından Grönland'da organize edilen müşterek tatbikatlara, Arktik Dayanıklılık Harekatı'na katılmasına karar verdim." ifadesini kullandı.

Emmanuel Macron, ilk Fransız askeri unsurlarının söz konusu bölgeye doğru yolda olduğunu, başka askerlerin de peşinden gideceğini kaydetti.

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon da aynı platformdan yaptığı açıklamada, "Fransız askerleri, Danimarka'nın ortaklarımızla birlikte organize ettiği tatbikatlara katılmak üzere Grönland'a doğru gidiyor." ifadesine yer verdi.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Paris hükümeti Grönland'a yaklaşık 15 asker gönderdi.

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin'in yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, söz konusu askerler 17 Ocak'a kadar devam edecek ortak göreve katılacak.

Öte yandan, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda bugün Grönland ve İran'daki durumla ilgili Savunma Konseyi düzenlenecek.

Kaynak: AA

