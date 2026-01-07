Fransa'dan Trump'a Grönland Yanıtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fransa'dan Trump'a Grönland Yanıtı

07.01.2026 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Grönland'ın satılık olmadığını belirtti ve Trump'a tepki gösterdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarına "Grönland satılık değil." diyerek tepki gösterdi.

Hindistan ile Weimar Üçgeni ülkeleri Polonya, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanları Fransa'nın başkenti Paris'te toplantı için bir araya geldi.

Barrot, toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ı Paris'teki toplantıda ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Uluslararası arenada "kutup mantığından" çıkılması gerektiğini belirten Barrot, "Tıpkı 'kolektif bir Batı'nın var olmadığı gibi, 'Küresel Güney' de yok. Ancak karşılıklı çıkarlar için diyalog halinde olabilecek uluslar var. Uluslararası hukuku, ulusların egemenliğini ve barışı savunmak için birlikte daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Barrot, ilk defa Weimar Üçgeni ülkelerinin toplantısında Avrupa kıtasının dışından bir ülkenin davet edildiğini aktararak, Hindistan ile Avrupa Birliği (AB) arasında önemli bir anlaşmanın tamamlanma sürecinde olduğunu ve bu ay içinde anlaşmayla ilgili bir konferans düzenleneceğini bildirdi.

Bakan Barrot, bu anlaşmanın Hindistan ile AB arasında stratejik bir yakınlaşma için belirleyici bir eşik olacağını vurguladı.

Paris'te dün düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi hakkında Barrot, "Bu zirve çok hayati bir şeyi gösterdi: Avrupa'nın güvenliği Avrupa'da ve aynı zamanda Avrupa'nın dışındaki ortaklarıyla birlikte inşa ediliyor." dedi.

Barrot, Hindistan'ın da kendileri gibi Ukrayna'da uluslararası hukuka dayalı kalıcı ve adil bir barışa varılması istediğini söyleyerek "(Venezuela Devlet Başkanı) Nicolas Maduro rejiminin otoriter sapmalarını ve özellikle (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'nin daimi ülkelerinden gelen uluslararası hukuka yönelik tekrar eden ihlaleri kınayarak, Venezuela'daki durumu da ele aldık." diye konuştu.

Venezuela'da geçiş sürecinin barışçıl, demokratik ve Venezuela halkının arzusuna saygı içinde gerçekleşmesi gerektiğini belirten Barrot, Fransa veya AB'ye yönelik her türlü gözdağı ihtimaline karşı çalışmaya başladıklarının altını çizdi.

Desteklerini iletmek için kendisinin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2025'te Grönland'a ziyaret gerçekleştirdiğine işaret eden Barrot, "Yakın zamanda Danimarka Başbakanı'nın (Mette Frederiksen) da hatırlattığı gibi Grönland satılık değil. Louisiana'yı satın alıp, sattığımız dönemde değiliz artık. Bu gözdağı vermeler durmalı. Danimarka, Avrupa ülkelerinin dayanışmasına güvenebilir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Grönland açıklaması

ABD Başkanı Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da, Rusya ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." demişti.

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, AB'nin güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Grönland, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'dan Trump'a Grönland Yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul’da yakaladı Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul'da yakaladı
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı
Trump duyurdu Venezuela ülkedeki petrolü ABD’ye devretti Trump duyurdu! Venezuela ülkedeki petrolü ABD'ye devretti
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın
Erdoğan imzaladı 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti Erdoğan imzaladı! 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti
Maduro ve eşi neden yaralandı Trump yönetiminden ilk açıklama Maduro ve eşi neden yaralandı? Trump yönetiminden ilk açıklama

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:01:30. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa'dan Trump'a Grönland Yanıtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.