Fransa'nın Atlantik'teki uçak gemisi Charles de Gaulle, Kovid-19 şüphesiyle ülkeye dönüyor - Son Dakika

Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ün, 40 kadar personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi bulunduğu gerekçesiyle 23 Nisan'da ülkeye döneceği bildirildi.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda bulunan gemideki yaklaşık 40 kişinin Kovid-19 şüphesiyle izole edildiği belirtildi.

Açıklamada, uçak gemisinin bu nedenle planlanandan erken şekilde 23 Nisan'da Toulon Limanı'na döneceği kaydedildi.