FreeZone Stüdyo rock grubu Duman'ı ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi FreeZone Stüdyo rock grubu Duman'ı ağırladı - Son Dakika Ekonomi

FreeZone Stüdyo rock grubu Duman'ı ağırladı

6 saat önce

Türkiye'nin dijital müzik platformu Vodafone FreeZone Stüdyo, eşsiz performanslara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

FreeZone Stüdyo rock grubu Duman'ı ağırladı, System.String[]

Türkiye'nin dijital müzik platformu Vodafone FreeZone Stüdyo, eşsiz performanslara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Vodafone FreeZone Stüdyo, bu kez rock müziğin sevilen gruplarından Duman'ı ağırladı. Düzenlenen online konserde Duman, sevilen şarkılarının yanı sıra daha önce başka hiçbir yerde çalmadığı yeni cover şarkılardan oluşan toplam 16 parçalık repertuvarıyla online izleyicilerini coşturdu. Yaklaşık 2 saat süren ve Vodafone FreeZone YouTube kanalında canlı yayınlanan konser, Türkiye'nin dört bir yanında 4,5 milyon oynatmaya ulaştı.

Vodafone FreeZone Stüdyo'daki konseri değerlendiren Duman grubu, "Vodafone FreeZone Stüdyo konseri bizim için de çok keyifliydi. En çok sevilen şarkılarımızın yanı sıra daha önce başka hiçbir yerde çalmadığımız 3 yeni cover şarkıya da yer verdik. Bu güzel konser mekanı için Vodafone FreeZone'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçili performanslar 10 gün sonra YouTube'da

Vodafone FreeZone Stüdyo, müzikseverlere uçtan uca online konser deneyimi de yaşattı. Dinleyiciler, konser sırasında Duman ile etkileşime geçerek ünlü müzik grubuyla eğlenceli kurgular üzerinden iletişim kurdu ve sorularını sordu. Ayrıca, "ŞipŞak Shop" konseptiyle, konseri izleyenlere özel indirimli ürün teklifleri de sunuldu. Konserden seçili performanslar 10 gün sonra Vodafone FreeZone YouTube kanalına yüklenerek, Duman hayranlarına konserde dinledikleri ya da kaçırdıkları şarkıları tekrar izleme imkanı sağlanacak. Müzikseverler, Vodafone FreeZone YouTube kanalına abone olarak tüm Vodafone FreeZone Stüdyo konser performanslarından yüklendikleri anda haberdar olacaklar.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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