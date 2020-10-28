Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 10 yaralı - Son Dakika

Freni boşalan kamyon, 3 otomobile çarptı: 10 yaralı
28.10.2020 19:19
ÇORUM'da freni boşalan kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 otomobile çarptı.
ÇORUM'da freni boşalan kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 otomobile çarptı. Kazada, 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Çorum Çevre Yolu'nda meydana geldi. Samsun- Ankara karayolundan Çevre Yolu'na giren Bilal Dönek'in kullandığı kamyon, freni boşalınca karşısına çıkan 3 otomobile çarptı. Otomobilleri sürükleyen kamyon, 400 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazada otomobillerde bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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