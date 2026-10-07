Fuat Oktay\'dan Filistin mesajı: Bu tablo tesadüf değil, hesaplı bir zulümdür

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, İsrail'in, 3 yıldır yoğun şekilde saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e ilişkin bir paylaşımda bulundu. Oktay, Filistin’de yıllardır devam eden acının, son üç yılda Gazze’de yaşanan saldırılarla daha da ağırlaştığını belirtti.

GAZZE’DEKİ CAN KAYIPLARINA DİKKATİ ÇEKTİ

Gazze’deki can kayıplarına dikkati çeken Oktay, İsrail’in saldırılarında 74 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini, bunların 21 bin 500’ünün bebek ve çocuklardan oluştuğunu, 175 binden fazla kişinin de yaralandığını ifade etti.

Oktay, Gazze’ye yönelik saldırıların boyutuna ilişkin, “Soykırımcı İsrail, Gazze’ye 223 bin ton bomba yağdırdı. Bu, Hiroşima’ya atılan atom bombasının 16 katına denk geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“BU TABLO TESADÜF DEĞİL, HESAPLI BİR ZULÜMDÜR”

Batı Şeria’da da İsrail’in yerleşimci şiddeti ve uluslararası hukuka aykırı uygulamalarının devam ettiğini belirten Oktay, Gazze’de açlığın da ağır bir insani kriz oluşturduğunu vurguladı. Oktay, “Bu tablo tesadüf değil, hesaplı bir zulümdür.” ifadesini kullanarak uluslararası toplumun Gazze’de yaşananlara seyirci kalmaması gerektiğini belirtti.

“Çağımızın Hitler’i Netanyahu hükümetine karşı uluslararası toplum seyirci kalmamalıdır.” ifadesini kullanan Oktay, Türkiye’nin Filistin halkına yönelik desteğinin süreceğini kaydetti. Oktay, paylaşımını, “Türkiye, haklı Filistin davasına desteğini sürdürmeye devam edecektir.” ifadeleriyle tamamladı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Filistin’in acısı dünden bugüne sürüyor. Son üç yılda ise bu acı, Gazze’de işgalci İsrail’in soykırımına dönüşerek daha da hararetlendi. İşgalci İsrail’in saldırılarında Gazze’de 74 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 21 bin 500’ü bebek ve çocuk. 175 bini aşkın kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail, Gazze’ye 223 bin ton bomba yağdırdı. Bu, Hiroşima’ya atılan atom bombasının 16 katına denk geliyor. Batı Şeria’da işgalci İsrail’in yerleşimci şiddeti ve hukuk tanımaz uygulamaları her gün derinleşti. Gazze’de açlık, işgalci İsrail’in eliyle bir silaha döndü. Bu tablo tesadüf değil, hesaplı bir zulümdür. Çağımızın Hitler’i Netanyahu hükümetine karşı uluslararası toplum seyirci kalmamalıdır. Türkiye, haklı Filistin davasına desteğini sürdürmeye devam edecektir.