Fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilere para cezası kesildi - Son Dakika
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Fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilere para cezası kesildi

08.05.2022 11:40
Fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilere para cezası kesildi

Eskişehir'de fuhuş önleme faaliyetleri çerçevesinde yapılan operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de fuhuş önleme faaliyetleri çerçevesinde yapılan operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuş önleme çalışmaları dolayısıyla operasyon düzenlendi. Eskibağlar ve Bahçelievler mahallelerinde tespit edilen adreslerde, para karşılığı gizli fuhuş yapıldığı belirlendi. Operasyon bağlamında yakalanan 4 şüpheliye, 7 bin 404 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca tespit edilen adreslerin mühürlenmesine yönelik işlemler de başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilere para cezası kesildi - Son Dakika


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