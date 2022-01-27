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Fukuşima sonrası kansere yakalan 6 genç, santral işletmecisine dava açtı - Son Dakika

Fukuşima sonrası kansere yakalan 6 genç, santral işletmecisine dava açtı

27.01.2022 14:40
Fukuşima sonrası kansere yakalan 6 genç, santral işletmecisine dava açtı

Japonya'da, Mart 2011'deki Fukuşima faciası sonrası tiroit kanserine yakalanan 6 genç, nükleer santral işletmecisini mahkemeye verdi.

Japonya'da, Mart 2011'deki Fukuşima faciası sonrası tiroit kanserine yakalanan 6 genç, nükleer santral işletmecisini mahkemeye verdi.

BBC'nin haberine göre, afetin meydana geldiği 2011'de Fukuşima bölgesinde yaşayan ve o dönem yaşları 6 ila 16 olan 6 Japon genç, radyasyona maruz kaldıklarını beyan ederek dava açtı.

Yaşları şu an 17 ile 27 arasındaki davacılar, "ailelerinde kalıtsal tiroit kanseri bulunmadığını" ve maruz kaldıkları "radyasyon sonrası 2012-2018 döneminde tiroit kanserine yakalandıklarını" belirtti.

Uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan davacıların avukatı Ido Keniçi, "Bazı müştekiler, yüksek öğrenime geçme ve iş bulma aşamalarında zorluk yaşıyor, geleceğe yönelik hayallerinden vazgeçmiş durumda." dedi.

5,4 milyon dolar tazminat talebi

Tokyo Bölge Mahkemesinde açılan davaya göre, gençler, santral işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasından 616 milyon yen (5,4 milyon dolar) tazminat talep ediyor.

Davadan haberdar olduklarını belirten TEPCO sözcülerinden Yamato Takahiro, "bölge halkında neden oldukları endişelerden ötürü özür dileyerek" söz konusu şikayetin detaylarına erişmeleri sonrası konuyla ilgileneceklerini bildirdi.

AFP haberinde, saptanan kanser sonrası ameliyat yoluyla gençlerin 2'sinin kısmen, 4'ünün ise tamamen tiroit bezlerini aldırdığı ve gençlerin "radyasyonun kansere yakalanmalarına yol açtığına yönelik kanıt elde etmeye çalıştıkları" kaydedildi.

Japonya'da "Tohoku" diye bilinen ülkenin kuzeydoğusunda, 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem, Pasifik Okyanusu kıyılarında tsunamiyi tetiklemiş ve santralde radyoaktif sızıntı meydana gelmişti.

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Fukuşima, Japonya, Nükleer, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fukuşima sonrası kansere yakalan 6 genç, santral işletmecisine dava açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fukuşima sonrası kansere yakalan 6 genç, santral işletmecisine dava açtı - Son Dakika
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