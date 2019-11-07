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Son Dakika Spor Furkan'dan Utah potasına 6 sayı

Furkan'dan Utah potasına 6 sayı

7 saat önce

NBA'de Utah Jazz sahasında karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 106-104 mağlup etti.

Furkan'dan Utah potasına 6 sayı, System.String[]

NBA'de Utah Jazz sahasında karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 106-104 mağlup etti. Philadelphia'da oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz 24 dakika sürede 6 sayı, 3 ribaund üretti.


NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşmayla devam etti. Milwaukee Bucks, Staples Center'da karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 129-124'lük skorla mağlup ederek 6. galibiyeti elde etti. Bucks'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova 13 dakika sürede 2 sayı, 5 ribaund ile oynarken, Giannis Antetokounmpo 38 sayı, 16 ribaund ile double double yaptı. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Clippers'ta ise Louis Williams 34 sayı 11 asist ve Montrezl Harrell 34 sayı, 13 ribaund ile takımına katkıda bulundu.


Furkan'dan Utah potasına 6 sayı


Utah Jazz sahasında karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 106-104'lü skorla yendi ve 5. galibiyetini aldu. Utah'ta Donovan Mitchell 24 sayı, 8 asist ve Bojan Bogdanovic 20 sayı, 6 ribaund ve Rudy Gobert 14 sayı, 16 ribaund ile oynadı. Ligde 2. yenilgisini alan Philadelphia'da ise milli oyuncu Furkan Korkmaz 24 dakika süre aldı ve 6 sayı, 3 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Takımda ayrıca Joel Embiid 27 sayı, 16 ribaund ve Josh Richardson 24 sayı, 4 asist üretti.


NBA'de günün sonuçları şöyle:


Indiana Pacers: 121 - Washington Wizards: 106


Detroit Pistons: 122 - New York Knicks: 102


Toronto Raptors: 124 - Sacramento Kings: 120


Houston Rockets: 129 - Golden State Warriors: 112


Atlanta Hawks: 93 - Chicago Bulls: 113


Memphis Grizzlies: 137 - Minnesota Timberwolves: 121


Dallas Mavericks: 107 - Orlando Magic: 106


Utah Jazz: 106 - Philadelphia 76ers: 104


Los Angeles Clippers: 124 - Milwaukee Bucks: 129 - İSTANBUL

Furkan Korkmaz, Philadelphia, Utah Jazz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:18 Kaynak: İHA
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